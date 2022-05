HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Debatte über die Atomkraft:

"Wer in einer Notlage so sorglos in die nächste Abhängigkeit rennt, riskiert sehenden Auges, von den EU-Nachbarn beim nächsten Engpass mal keinen Strom beziehen zu können. Im Falle eines Falles sorgt jeder erst für sich - und nicht für den, der meint, bei sich selbst abschalten zu müssen. Der Strom aus tschechischen oder französischen Netzen ist Atomstrom - sollte das wirklich besser sein?"/al/DP/he