BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zum G7-Treffen:

"Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz der G 7 inne - aktuell beraten Spitzenpolitiker der großen Industriestaaten in Schleswig-Holstein. Das Treffen ist zum einen eine ideale Gelegenheit, gemeinsam über die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland und andere wichtige Themen zu diskutieren. Zum anderen sollte die Bundesregierung solche Gesprächsformate auch als Anlass nehmen, sich intensiv über die Leitlinien der eigenen Außenpolitik Gedanken zu machen. Hier braucht es künftig deutlich mehr strategisches Denken, ab und an auch mehr Härte."/al/DP/he