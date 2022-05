In einem offenen Brief, der am 10. März veröffentlicht wurde, warnte Präsident Kono von Afruibana vor den Folgen des Russland-Ukraine-Konfliktes auf dem europäischen Bananenmarkt. Was waren die Folgen der COVID-19-Pandemie auf dem Bananenmarkt, wie passen Bananen ins das neue Post-Cotonou-Abkommen zwischen ACP-Ländern und Europa? Joseph Owona Kono, Präsident von...

Den vollständigen Artikel lesen ...