Aragón steht mit einem Jahresdurchschnitt von fast 650.000 Tonnen Aprikosen, Kirschen, Pflaumen, Pfirsichen und Nektarinen an der Spitze der autonomen Regionen, die süßes Steinobst erzeugen. Diese Saison ist von Frost in den ersten Tagen des Aprils gekennzeichnet, der in vielen Regionen und bei vielen Fruchtarten zu Verlusten von im Durchschnitt 80% führte....

