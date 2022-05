The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.05.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.05.2022



ISIN Name

XS2343566159 EDC 21/22 MTN

CH0279929712 AARG. KT.BK 15-22

XS1413581205 TOTALENERGIES 16/UND.

US6832342L18 ONTARIO PROV. 17/22

XS1615065320 SANTAN.UK GRP 17/23FLRMTN

XS1611858090 BCO DE SABADELL 17/UND.

DE000A3MQCV5 FRESENIUS SE+CO.KGAA NEUE

