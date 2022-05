DGAP-News: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Q1 2022: Vitesco Technologies meldet Rekord-Auftragseingang bei Elektrifizierungsprodukten



Rekord-Auftragseingang Q1 2022: 4,5 Milliarden Euro; davon knapp 3,7 Milliarden Euro mit Elektrifizierungsprodukten

Quartalsumsatz mit rund 2,26 Milliarden Euro (Q1 2021: 2,30 Milliarden Euro) leicht unter Vorjahr; hauptsächlich aufgrund der Halbleiterknappheit

Bereinigtes EBIT in Q1 2022 gesteigert auf 45,2 Millionen Euro (Q1 2021: 17,1 Millionen Euro) bei einer bereinigten EBIT-Marge von 2,0 Prozent (Q1 2021: 0,7 Prozent)

Neuer Großauftrag für Batteriemanagementsystem in Höhe von 1,7 Milliarden Euro im Mai 2022



Regensburg, 13. Mai 2022. Vitesco Technologies, ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität, hat heute sein Ergebnis für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Der Umsatz des Unternehmens konnte nahezu auf dem Niveau von Nachholeffekten geprägten Vorjahresquartal gehalten werden - trotz andauernder Halbleiterknappheit und Lockdown-bedingter Produktionsausfälle in China. Beim Auftragseingang meldet Vitesco Technologies einen neuen Rekord für das eigene Elektrifizierungsgeschäft.



"Besonders stolz sind wir auf unseren Rekord-Auftragseingang bei Elektrifizierungsprodukten. Knapp 3,7 Milliarden Euro konnten wir im ersten Quartal 2022 mit Elektrifizierungsaufträgen generieren - das ist der bis dato beste Wert in der Geschichte unseres Unternehmens", so Vorstandsvorsitzender Andreas Wolf.

Der Großteil davon entfiel mit 3,5 Milliarden Euro auf den Geschäftsbereich Electrification Technology. Insgesamt verbuchte das Unternehmen ein Auftragsvolumen von 4,5 Milliarden Euro im vergangenen Quartal. In diesem Volumen ist auch der kürzlich kommunizierte 2-Milliarden-Euro-Auftrag der Hyundai Motor Group für den E-Achsantrieb EMR4 enthalten.

Darüber hinaus konnte aktuell noch ein weiterer Großauftrag gebucht werden: Für rund 1,7 Milliarden Euro liefert Vitesco Technologies künftig sein Batteriemanagementsystem an einen globalen Kunden. Das System ist für die 400 Volt und 800 Volt Elektrofahrzeugs-Architektur ausgelegt und ermöglicht eine drahtlose Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten. Der Produktionsstart ist für das erste Halbjahr 2024 geplant.



Weiteres solides Quartal in anspruchsvollem Marktumfeld



Der Konzernumsatz lag im ersten Quartal bei 2,26 Milliarden Euro (Q1 2021: 2,30 Milliarden Euro), was einem Rückgang von 1,9 Prozent entspricht. Bereinigt um Konsolidierungskreis- und Wechselkursveränderungen verringerten sich die Umsatzerlöse um 5,6 Prozent. Bei den Elektrifizierungsprodukten konnten 263 Millionen Euro Umsatz erzielt werden. Das bereinigte operative Ergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 45,2 Millionen Euro (Q1 2021: 17,1 Millionen Euro) gesteigert werden, was einer bereinigten EBIT-Marge von 2,0 Prozent entspricht (Q1 2021: 0,7 Prozent). Das Konzernergebnis beläuft sich auf -11,3 Millionen Euro (Q1 2021: -31,7 Millionen Euro) beziehungsweise auf ein Ergebnis pro Aktie (EPS, E arnings P er S hare) in Höhe von -0,28 Euro.

Finanzvorstand Werner Volz: "Die Folgen der COVID-19-Pandemie, die weiterhin bestehenden Lieferengpässe bei wichtigen Bauteilen wie Halbleitern, Preisanstiege bei Rohmaterialen sowie Energie und die Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine auf globale Lieferketten stellen uns - wie die gesamte Branche - vor große Herausforderungen. Jedoch konnten wir auch in diesem Quartal durch weiterhin hohe Kostendisziplin ein solides Gesamtergebnis erzielen. Es gelang uns sogar, die Markterwartungen zu übertreffen." Dies führte zu einer Vorabveröffentlichung der vorläufigen Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2022.

Der Free Cashflow belief sich auf 48,2 Millionen Euro (Q1 2021: 239,1 Millionen Euro), hauptsächlich bedingt durch den Aufbau von Lagerbeständen aufgrund der angespannten Liefersituation sowie eine Zunahme der Forderungen gegenüber Kunden. Der Vorjahreswert war zudem von Erlösen aus dem Verkauf von Teilgeschäftsbereichen und durch Abspaltungseffekte positiv beeinflusst.

Vitesco Technologies verfügte zum 31. März 2022 über eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 35,9 Prozent (31. März 2021: 33,8 Prozent). Die starke Liquiditätsposition wurde im vergangenen Quartal durch die Platzierung eines Schuldscheindarlehens in Höhe von 200 Millionen Euro erhöht und weiter gefestigt.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auf die gesamte Branche einschließlich Vitesco Technologies sind bisher noch nicht gänzlich absehbar. Im ersten Quartal belasteten jedoch bereits Inflationseffekte in Form von gestiegenen Energie- und Transportkosten das Gesamtergebnis des Unternehmens. Auch die Folgen des erneuten Ausbruchs der COVID-19-Pandemie in China waren im ersten Quartal spürbar. "Die Pandemie hat die Produktionskapazitäten unserer Standorte in China in unterschiedlicher Form betroffen. Wir führen täglich intensive Gespräche mit Kunden und Lieferanten, um die Stabilität und Nachhaltigkeit von Produktion und Lieferung im größtmöglichen Umfang sicherzustellen", so Vorstandsvorsitzender Andreas Wolf.

Entwicklung der einzelnen Geschäftseinheiten

Die Geschäftseinheit Electrification Technology erzielte im ersten Quartal 2022 einen Umsatz in Höhe von 161,7 Millionen Euro (Q1 2021: 165,2 Millionen Euro). Trotz der anhaltend hohen Nachfrage im Bereich Hochvolt-Elektroantriebe und Leistungselektronik führte die Situation auf dem Halbleitermarkt auch im Geschäftsbereich Electrification Technology zu Umsatzeinbußen. Dennoch konnten Verbesserungen in der Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahresquartal erreicht werden. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich auf -68,1 Millionen Euro (Q1 2021: -73,3 Millionen Euro), was einer bereinigten EBIT-Marge von -42,1 Prozent (Q1 2021: -44,4 Prozent) entspricht.

In der Geschäftseinheit Electronic Controls lag der Umsatz im ersten Quartal 2022 bei 946,3 Millionen Euro (Q1 2021: 984,4 Millionen Euro). Das bereinigte operative Ergebnis belief sich auf 22,0 Millionen Euro (Q1 2021: 1,8 Millionen Euro), was einer bereinigten EBIT-Marge von 2,3 Prozent (Q1 2021: 0,2 Prozent) entspricht. Umsatzeinbußen und Mehraufwendungen durch die Situation auf dem Halbleitermarkt waren insbesondere in diesem Geschäftsbereich zu spüren. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich jedoch im Vergleich zum Vorjahresquartal aufgrund von operativen Verbesserungen um 2,1 Prozentpunkte.

Bei der Geschäftseinheit Sensing & Actuation beliefen sich die Umsätze im ersten Quartal 2022 auf 885,9 Millionen Euro (Q1 2021: 876,5 Millionen Euro). Das bereinigte operative Ergebnis belief sich auf 84,3 Millionen Euro (Q1 2021: 67,1 Millionen Euro), entsprechend einer bereinigten EBIT-Marge von 9,5 Prozent (Q1 2021: 7,7 Prozent). Auch in diesem Geschäftsbereich zeigten sich die Auswirkungen der Halbleiterknappheit, insbesondere durch höhere Materialpreise. Die gute Nachfrageentwicklung in Deutschland und Nordamerika trug zur Ergebnisverbesserung bei.

Erwartungen für das zweite Quartal und Gesamtjahr 2022

Für das zweite Quartal 2022 geht Vitesco Technologies von einem noch stärker herausfordernden Marktumfeld aus. Anhaltende Lieferengpässe und damit verbundene höhere Logistik- und Materialkosten, Produktionsausfälle durch lokale Lockdowns in China sowie die anhaltenden Auswirkungen des russischen Angriffskriegs führen dazu, dass das globale Produktionsvolumen des zweiten Quartals 2022 aller Voraussicht nach auf Höhe des Vorjahresquartals bis leicht darüber liegen wird. Wobei für Europa und China von einem leichten Rückgang der Fahrzeugproduktion ausgegangen wird.

Vitesco Technologies rechnet für das Gesamtjahr 2022 mit einem Umsatz von 8,6 bis 9,1 Milliarden Euro. Zugleich geht das Unternehmen davon aus, dass die bereinigte EBIT-Marge bei 2,2 bis 2,7 Prozent liegen wird. Für 2022 wird mit einem Free Cash Flow von mehr als 50 Millionen Euro gerechnet.



KENNZAHLEN 1. QUARTAL 2022 IM VERGLEICH ZUM VORJAHRESQUARTAL 2021

Mio € Q1/ 2022 Q1/ 2021 Umsatz 2.258,6 2.302,0 Wachstum in % -1,9 Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt)1 45,2 17,1 % vom Umsatz 2,0 0,7 Operatives Ergebnis (EBIT) 37,6 14,2 % vom Umsatz 1,7 0,6 Investitionen in Sachanlagen und Software2 52,1 44,3 % vom Umsatz 2,3 1,9 Cashflow vor Finanzierungstätigkeit (Free Cashflow) 48,2 239,1 % vom Umsatz 2,1 10,4 Eigenkapitalquote in % 35,9 33,8 GESCHÄFTSEINHEITEN: ELECTRIFICATION TECHNOLOGY (ET) Umsatz 161,7 165,2 Wachstum in % -2,1 Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt)1 -68,1 -73,3 % vom Umsatz -42,1 -44,4 ELECTRONIC CONTROLS (EC) Umsatz 946,3 984,4 Wachstum in % -3,9 Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt)1 22,0 1,8 % vom Umsatz 2,3 0,2 SENSING & ACTUATION (S&A) Umsatz 885,9 876,5 Wachstum in % 1,1 Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt)1 84,3 67,1 % vom Umsatz 9,5 7,7 CONTRACT MANUFACTURING (CM) Umsatz 278,9 285,7 Wachstum in % -2,4 Bereinigtes operatives Ergebnis (EBIT bereinigt)1 9,2 20,8 % vom Umsatz 3,3 7,3

Quelle: Unternehmensinformationen.

Anmerkungen:

1) Bereinigt um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokation, Konsolidierungskreisveränderungen und Sondereffekte.

2) Investitionsausgaben ohne Nutzungsrechte (IFRS 16).



Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2021 einen Umsatz von 8,3 Milliarden Euro und beschäftigt knapp 37.000 Mitarbeitende an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg.

