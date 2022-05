DGAP-News: Fast Finance 24 Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Fast Finance 24 Holding AG: FINRA lässt Umbenennung des OTC Markets Börsenkürzels von SVAP in FFPP zu.



13.05.2022 / 08:00

Berlin, den 12.05.2022: Die Fast Finance 24 Holding AG freut sich bekannt zu geben, dass die Änderung des Börsenkürzels ihrer am OTC Markets gehandelten 100%igen Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp, von vormals SVAP (Standard Vape Corporation) in FFPP (Fast Finance Pay Corp) durch die Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) zugelassen wurde. Die Fast Finance Pay Corp ist ein auf die Europäische Union ausgerichtetes Fintech Unternehmen, das bis zum heutigen Tage unter dem Kürzel SVAP und dem alten Firmennamen "Standard Vape Corporation" am OTC Markets gehandelt wurde. Armin Dartsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG, der Muttergesellschaft und Verwaltungsratsmitglied der FFPP, kommentierte: "Der Aufsichtsrat der Fast Finance 24 Holding AG freut sich, dass die von uns gewünschten Änderungen durch die FINRA zugelassen und bereits am OTC Markets eingespielt wurden. Damit spiegelt sich die neue Geschäftsausrichtung als Fintech Unternehmen auch im Namen wider. Wir können jetzt effektiver für die zukünftige Expansion und das strategische Wachstum des Unternehmens planen." Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin, deren Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse in Deutschland gehandelt werden. Das deutsche Fintech-Geschäft wurde im März 2021 von der FFPP, ehemals SVAP übernommen.

Kontakt:

Fast Finance 24 Holding AG

Andreas Garke (CEO)

Uhlandstrasse 165/166

10719 Berlin

Tel: +49 (0)30 - 7262 1234-4

Fax: +49 (0)30 - 7262 1234-1

Web: fastfinance24.com



