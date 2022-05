Das EUR/CHF-Paar hat leicht angezogen auf zuletzt 1,0423 von 1,0415 am Vorabend.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag weiter knapp unter der Marke von 1,04 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0395 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Das EUR/CHF-Paar hat leicht angezogen auf zuletzt 1,0423 von 1,0415 am Vorabend. Derweil hält sich der Dollar zum Franken mit 1,0027 Franken weiterhin über der Parität, die er am Vortag erstmals seit...

