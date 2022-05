Eingeschlossen zwischen zwei Gaps (Kurslücken) startete der DAX sehr verhalten in den Donnerstag. Nachdem wir am Mittwoch einen überraschend starken DAX mit mehr als zwei Prozent Aufschlag gesehen hatten, fand die Korrektur dieser Bewegung bereits am Abend statt. Damit waren fast alle Gewinne wieder abgebaut und der Donnerstagsstart auf dem ...

