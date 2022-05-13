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WKN: A0TGJ5 ISIN: DE000A0TGJ55 Ticker-Symbol: VAR1 
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13.05.22
09:37 Uhr
75,08 Euro
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Elektrotechnologie
Aktienmarkt
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VARTA AG Chart 1 Jahr
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VARTA AG 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
COMMERZBANK
COMMERZBANK AG Chart 1 Jahr
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THYSSENKRUPP AG8,008+1,52 %
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