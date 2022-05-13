BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR KONE AUF 49 (53) EUR - 'EQUAL WEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 175 (185) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT GENMAB AS AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 2200 DKKBERENBERG HEBT TOTALENERGIES AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 58 (57) EURBERENBERG SENKT VESTAS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 165 (190) DKK BOFA SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 6,20 (6,30) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT DRAX GROUP AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 650 (600) P.JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BP AUF 400 (380) PENCE - 'HOLD'JEFFERIES HEBT COCA-COLA HBC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 2000 (1800) PENCEJEFFERIES SENKT EQUINOR AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 320 NOKJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR INDITEX AUF 26,50 (27) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ROCHE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 360 (430) CHFJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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