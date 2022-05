Agrana erzielte bei 2,9 Mrd. EUR Konzernumsatz ein deutlich über Vorjahr liegendes operatives ErgebnisÖsterreichische Post - Umsatz und Ergebnis Q1 2022 wie erwartet unter Vorjahr Aumann erreicht in Q1 einen Rekord-Auftragsbestand in Höhe von 214 Mio. EUR aap Implantate AG - Solider Jahresauftakt mit 6% Umsatzwachstum und EBITDA innerhalb der Erwartungen Adidas ex Dividende 3,30 EUR Carl Zeiss Meditec erzielt in H1 weiteres starkes Wachstum bei Umsatz und Auftragseingang - bestätigt Jahresausblick Ceconomy kehrt auf Wachstumspfad zurück - Prognose bestätigt Deutsche Euroshop profitiert von weniger Corona-Beschränkungen Deutsche Telekom übertrifft Erwartungen im Quartal und erhöht Prognosen Eon ex Dividende 0,49 EUR FMC ex Dividende 1,35 EUR Freenet bestätigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...