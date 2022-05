ORLANDO, Florida, May 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF), eines der führenden Unternehmen im Bereich der vertikalen Landwirtschaft in Bezug auf Blattgemüse und führend in der Pflanzenwissenschaft für die Erzeugung hochwertiger Produkte in kontrollierten Umgebungen, gab heute die Ernennung von James Leighton zum President und Chief Executive Officer bekannt. Leighton ist eine erfahrene Führungskraft mit einem guten Ruf in der Konsumgüter- und Lebensmittelbranche.



"Leighton ist eine echte Level-5-Führungskraft mit einem umfassenden und vielseitigen Hintergrund bei der Leitung von Unternehmen in der Lebensmittel- und Konsumgüterbranche. Sein Fokus auf die Menschen und seine disziplinierte Herangehensweise an die Geschäftstätigkeiten und deren Umsetzung werden Kalera und seinen Aktionären in den kommenden Jahren zugutekommen", sagte Curtis McWilliams, der derzeitige Interims-CEO und angehende Vorsitzende des Verwaltungsrats von Kalera nach der angekündigten Fusion mit Agrico Acquisition Corp.

Als erfahrene Führungskraft mit mehr als 20 Jahren Führungserfahrung in der Konsumgüter- und Lebensmittelbranche wird Leighton Kalera bei der Verfolgung der strategischen Wachstumsvision des Unternehmens eine starke Führung bieten. Leighton war zuletzt als Chief Executive Officer für Ingham's Enterprise tätig. Das 1918 gegründete und an der Australian Stock Exchange notierte Unternehmen Ingham's ist mit einem Umsatz von 1,9 Milliarden Dollar der größte Geflügelproduzent Australiens. Davor war Leighton President und Gründer von 40North Foods, eine Tochtergesellschaft von JBS S.A., die gegründet wurde, um proteinbasierte Marken zu schaffen. Es war Chief Operating Officer, Interims-CEO und Verwaltungsratsmitglied bei Brands, Inc., wo er eine Schlüsselrolle bei der Vergrößerung des Unternehmens spielte und es schließlich an Pinnacle Foods verkaufte. Darüber hinaus war Leighton sieben Jahre lang bei Perdue Farms tätig, unter anderem als President der globalen Food Group des Unternehmens. Leighton hat einen MBA-Abschluss der Keller Graduate School of Management und einen BA-Abschluss in Betriebswirtschaft und Arbeitsbeziehungen der University of Iowa.

Jim Leighton sagte: "Ich könnte mich nicht mehr freuen, zu diesem bedeutenden Zeitpunkt bei Kalera einzusteigen. Es ist eine riesige Chance, mit einem hochkompetenten Team zusammenzuarbeiten, um mit Unterstützung des Verwaltungsrats und der verschiedenen Stakeholder des Unternehmens das weltweit führende Unternehmen für saubere, frische und lokal angebaute Produkte aufzubauen. Ich habe die Bemühungen des Kalera-Teams, das Unternehmen für eine großartige Zukunft zu positionieren, schnell zu schätzen gelernt und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam, um alle unsere sich ergänzenden Fähigkeiten weiter zu nutzen."

Über Kalera:

Kalera ist ein Unternehmen für vertikale Landwirtschaft mit Hauptsitz in Orlando, Florida. Kalera nutzt eine firmeneigene Technologie sowie Pflanzen- und Saatgutforschungen für den ganzjährigen nachhaltigen und gentechnikfreien lokalen Anbau von Blattgemüse, das nährstoffreich und frei von gesundheitsschädigenden Chemikalien oder Pestiziden ist. Das Unternehmen hat mehrere Jahre damit verbracht, Pflanzennährstoffformeln zu optimieren und ein fortschrittliches Automatisierungs- und Datenerfassungssystem mit Funktionen für das Internet der Dinge, die Cloud, Big-Data-Analytik und künstliche Intelligenz zu entwickeln. Kalera betreibt derzeit Farmen in den USA.

