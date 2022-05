DJ EUREX/Bund-Future kommt im Verlauf zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf gegen 8.27 Uhr 35 Ticks niedriger bei 154,61 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 155,06 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 155,12, das -tief bei 154,4356 Prozent. Umgesetzt wurden 26.729 Kontrakte.

Mit den jüngsten Kursgewinnen hat sich das technische Bild des Bund-Futures laut der Helaba aufgehellt. Die 21-Tagelinie und das erste Retracement des letzten Abwärtsimpulses bei 154,04 konnten überwunden werden. "Zudem zeigen die Indikatoren gen Norden, das Kurs-Momentum ist in positives Terrain vorgedrungen und der sinkende ADX lässt vermuten, dass der übergeordnete Abwärtstrend an Kraft verliert", so das Haus. "Insofern kann sich die Erholung fortsetzen, wobei die nächste Hürde bei 156,00 zu finden ist", erwarten die Analysten der Helaba.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2022 02:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.