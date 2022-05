Am Kryptomarkt versucht sich am Freitagmorgen an einem Befreiungsschlag. Ging es für viele Coins in den vergangenen Tagen um 20, 30 oder gar 40 Prozent nach unten, verzeichnen diese nun Kursgewinne in selbiger Größenordnung. Der Bitcoin steht - genau wie der Gesamtmarkt - aktuell rund 14 Prozent höher als noch 24 Stunden zuvor.Nach der tagelangen Verkaufsorgie, die den Bitcoin-Kurs am Donnerstagvormittag bei rund 26.350 Dollar auf den tiefsten Stand seit 16 Monaten gedrückt und am gesamten Kryptomarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...