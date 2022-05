Die Aktie von Shell präsentiert sich weiterhin in einer starken Verfassung. Rückenwind erhalten die Anteilscheine des britischen Energieriesen weiterhin in Form anhaltend hoher Öl- und Gaspreise, welche üppige Gewinne wie im Auftaktquartal auch für das laufende zweite Quartal immer wahrscheinlicher machen. Indes bleibt die Verunsicherung an den Rohstoffmärkten hoch. Gestern waren die Ölpreise zunächst noch unter Druck geraten. Neue Corona-Infektionen in der chinesischen Metropole Shanghai haben ...

