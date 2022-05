Obwohl das Kursziel für Netflix am Donnerstag von der Bank of America gesenkt wurde, hat die Aktie im regulären Handel rund 4,8 Prozent und nachbörslich noch einmal 1,8 Prozent zugelegt. Die Sorgen, die der Analyst bezüglich eines teilweise werbefinanzierten Abonnements hat, lassen sich aber durchaus hören.In einer Mitteilung an seine Angestellten schrieb Netflix vor wenigen Tagen, dass bereits Ende des Jahres ein günstigeres, durch Werbung finanziertes Abo-Modell an den Start gehen soll. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...