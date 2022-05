DJ Einzigartig: Neukunden bezahlen beim digitalen Vermögensverwalter Estably nur bei positiver Rendite

Vaduz (pts009/13.05.2022/09:00) - Der digitale Vermögensverwalter Estably aus Liechtenstein bietet seinen Neukunden bei Depoteröffnungen ein spezielles Gebührenmodell zur Auswahl an.

Im Rahmen der Aktion fallen die Fixkosten in Höhe von 1,2 % pro Jahr weg. Stattdessen wird eine performanceabhängige Gebühr von 19 % auf die Gewinne verrechnet - jedoch nur dann, wenn das Depotvermögen einen neuen Höchststand erreichen konnte.

Die performanceorientierte Honorierung rentiert sich bis zu einer jährlichen Performance von 14,2 % (bzw. 18,2 % bei der Liechtensteinischen Landesbank als Depotbank). Nur bei einer noch höheren Rendite ist das Standardmodell profitabler.

Während die Stimmung an den Aktienmärkten derzeit getrübt ist, rechnet Estably langfristig mit einer Erholung, von der die Liechtensteiner aufgrund des konzentrierten Investmentansatzes sogar überproportional profitieren könnten. Solange aber keine positive Rendite erzielt wird, werden keine Gebühren verrechnet - weder Produktkosten noch Bankspesen oder Verwaltungskosten.

Estably ist damit der erste Robo-Advisor im deutschsprachigen Raum, der ausschließlich bei positiver Performance Gebühren verrechnet. Die auf die nächsten 100 Kunden limitierte Sonderaktion gilt für alle Estably Strategien, inklusive der neuen, nachhaltigen "Value 100 Green" Strategie.

Ab einer Mindestanlagesumme von EUR 20.000 investiert Estably das Vermögen seiner Kunden in handverlesene Einzelaktien und Anleihen. Dabei orientiert sich der digitale Vermögensverwalter an der Value Investing Strategie, die darauf basiert, unterbewertete Aktien von hervorragenden Unternehmen ausfindig zu machen.

Markus Prodinger, Geschäftsführer und Partner der Estably Vermögensverwaltung AG, erklärt: "Mit der Aktion wollen wir Neukunden entgegenkommen und nur dann eine Gebühr verlangen, wenn es uns gelingt, eine positive Rendite zu erzielen. In Kombination mit den derzeit günstigen Bewertungen unserer Portfolios ergibt sich für langfristig orientierte Anleger eine einzigartige Einstiegschance!"

Über die Estably Vermögensverwaltung AG Estably ist die erste und einzige digitale Vermögensverwaltung aus dem Fürstentum Liechtenstein. Die Kernkompetenz von Estably ist das Value Investing. Hierbei wird Geld in qualitativ hochwertige Unternehmen investiert, die unter ihrem eigentlichen Wert gehandelt werden und denen langfristiges Wachstumspotenzial zugetraut wird.

