ZDF, Sonntag, 15 Mai 2022, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzLebensfreude, Genuss, Musik und ein Hauch von Dolce Vita - das ist der Fernsehgarten am 15. Mai, in dem sich alles um Italien und den Eurovision Song Contest dreht.Gäste: Johnny Logan, Oliver Onions, David Garrett, Andreas Gabalier, Vanessa Neigert, The Italian Tenors, Bruno Ferrara, Riccardo Simonetti, Lili Paul-Roncalli, Stefano Zarrella.Nur wenige Stunden, nachdem in Turin der Sieger des 66. Eurovision Song Contest gekürt wurde, steht der ZDF-Fernsehgarten ganz im Zeichen von Italien und vom größten Musikwettbewerb der Welt. Andrea Kiewel und ihr Co-Moderator Riccardo Simonetti präsentieren unter anderen den amtierenden Pizza-Weltmeister, Crescenzo Capuozzo, die Artistin Lili-Paul Roncalli, italienische Mode und natürlich musikalische Evergreens aus Italien.Einen Rückblick auf den Eurovision Song Contest vom Vorabend gibt es in einem Gespräch mit ESC-Kommentatorlegende Peter Urban, und ESC-Rekordhalter Johnny Logan wird die Zuschauer mit einem Medley seiner Siegertitel begeistern.