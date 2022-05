In eigener Sache: Zwei weitere Top-Talente für den Wandel vom Portalbetreiber zum modernen Finanzdienstleister

Michael Rüffer und Philipp Schemel sind seit März 2022 bei der WOC an Bord. Dank ihres Know-Hows werden Sie einen wichtigen Beitrag zu "Smartbroker 2.0" leisten.

Im Herbst 2022 will die Berliner wallstreet:online-Gruppe "Smartbroker 2.0" auf den Markt bringen. Das Angebot des größten deutschen Neobrokers nach Assets under Custody soll in dem Zusammenhang deutlich erweitert werden, geplant sind unter anderem der Start einer Smartphone-App und der Einstieg in den Handel mit Kryptowährungen sowie eine komplett neu gestaltete Handelsoberfläche. Vorstandschef Matthias Hach verspricht nicht weniger als ein "grundlegend erneuertes Nutzererlebnis, ein erweitertes Produktspektrum und ein optimiertes Geschäftsmodell".

Um dieses Großprojekt im zweiten Halbjahr umsetzen zu können, haben wallstreet:online AG und wallstreet:online capital AG (WOC) in der vergangenen Monaten zahlreiche Stellen geschaffen und damit begonnen, eine neue IT-Infrastruktur aufzubauen. Seit März 2022 unterstützen mit Michael Rüffer und Philipp Schemel zwei weitere bekannte Namen das Team der Smartbroker-Betreibergesellschaft wallstreet:online capital AG. Zusammen mit ihren jeweiligen Teams werden sie helfen, die gesamte Gruppe von einem Portalbetreiber hin zu einem modernen Finanzdienstleister zu transformieren - zu ihren zentralen Aufgaben gehören insbesondere Planung, Umsetzung und Markteinführung von "Smartbroker 2.0".

Michael Rüffer arbeitet seit März 2022 als Chief Technology Officer bei der WOC. Zuvor arbeitete er in gleicher oder ähnlicher Position bei verschiedenen bekannten Unternehmen, darunter Oetker Digital, Finleap und der Hitfox-Group (umbenannt in Ioniq). Der Diplom-Informatiker (FH) ist in auch in der Berliner Gründer- und Fintechszene kein Unbekannter: So hat er bei Finleap die Gründungen von Clark, Pair Finance, Elinvar und bei Oetker Digital von Durstexpress sowie Juit begleitet.

Philipp Schemel startete im März 2022 als Head of Product bei der WOC. Vor seinem Wechsel an die Spree arbeitete der studierte Produkt und Business Development-Experte knapp 13 Jahre für die comdirect, zuletzt als Head of Banking. Eine weitere Station führte Schemel zur Corporate Venture-Sparte des Immobilienmaklers Engel & Völkers, wo er als Chief Commercial Officer für die Implementierung eines Vertical Banking-Angebotes verantwortlich war.

Matthias Hach, CEO der wallstreet:online AG und der wallstreet:online capital AG zu den beiden Neueinstellungen: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Michael Rüffer und Philipp Schemel zwei Digital-Experten gewinnen konnten, die dank ihres Know-Hows einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen von 'Smartbroker 2.0' leisten werden. Beide haben sich in ihren Feldern einen Namen gemacht, sie werden unseren laufenden Projekten einen entscheidenden Schub geben und mithelfen, das Unternehmen in kürzester Zeit zum größten Neobroker-Betreiber in Deutschland weiterzuentwickeln."

Über die wallstreet:online-Gruppe:

Die wallstreet:online-Gruppe betreibt den Smartbroker - einen mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community.

