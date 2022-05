Das sieht gut aus: Der Umsatz stieg in den drei Monaten per Ende März auf 445,2 (Vj: 398,5) Mio. Euro, das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich auf 102,9 (89,3) Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,01 (0,61) Euro. Analysten hatten mit einem Umsatz von 453 Mio. Euro und einem EBIT von 96 Mio. Euro gerechnet. Beim Ergebnis je Aktie lag die Prognose bei 0,71 Euro. Auf Halbjahressicht stieg der Umsatz auf 885,4 (767,4) Mio. Euro bei einem EBIT von 177,3 (162,7) Mio. Euro. Der Auftragseingang stieg um 30,7 % auf 1,062 Mrd. Euro. Die EBIT-Marge lag bei 20,7 (21,2) % und bereinigt bei 21,2 (21,4) %. Das Ergebnis nach Steuern und Dritten lag bei 128,7 (100,6) Mio. Euro. Je Aktie wurden 1,44 (1,12) Euro verdient. Die Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021/22 wurde bestätigt. Der Umsatz soll mindestens in Höhe des Marktwachstums zulegen. Die EBIT-Marge soll sich im Geschäftsjahr 2021/22 weiter zwischen 19 und 21 (2020/21: 22,7) % bewegen.



