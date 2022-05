Berlin (ots) -Berlin - Ein großer Teil der Bürger spricht sich dafür aus, Fahrräder temporär aus den Regionalzügen zu verbannen. Das Ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility. Demnach sind 33 Prozent der Befragten für ein Räderverbot in vielen Regiozügen, solange das Neun-Euro-Ticket gilt. Dagegen sind 48 Prozent. In der Stadt ist die Zustimmung dabei etwas größer als auf dem Land.Hintergrund ist die erwartete Überlastung der Bahn im Zuge des Neun-Euro-Tickets, das im Sommer für drei Monate eingeführt werden soll. Auch der Fahrgastverband hatte ich dafür ausgesprochen, die Fahrradmitnahme in bestimmten Regionalzügen diesen Sommer zu verbieten.URL: https://plus.tagesspiegel.de/wirtschaft/auswirkungen-des-neun-euro-tickets-fahrrader-raus-aus-den-regionalzugen-478317.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5221129