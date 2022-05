Micro Mobility Systems hat die Launch-Edition seines elektrischen Leichtfahrzeugs Microlino vorgestellt. Bei der limitierten Pioneer Series handelt es sich um die ersten 999 Fahrzeuge, die in Turin vom Band laufen werden. Alle Microlinos der Pioneer Series sind mit einem 10,5-kWh-Akku für eine Reichweite von bis zu 177 Kilometern ausgestattet und kommen in zwei verschiedenen Farben, die nur in dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...