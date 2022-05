Foto: Shutterstock.comDie zuletzt auf ein Tief seit September 2020 gesunkenen Papiere von Carl Zeiss Meditec ziehen am Freitagmorgen deutlich an. Am Aktienmarkt kam es gut an, dass der Medizintechnikkonzern den Lieferkettenproblemen, die unter anderem aus dem Ukraine-Krieg resultieren, mit weiterem Wachstum trotzt und seinen Ausblick bestätigte.Konkret zog der Umsatz in den ersten sechs Monaten des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...