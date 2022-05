DJ POLITIK-BLOG/VdK fordert nach Steuerschätzung sozial gerechtere Hilfen

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

VdK fordert nach Steuerschätzung sozial gerechtere Hilfen

Angesichts der sprudelnden Steuerquellen hat der Sozialverband VdK Deutschland weitere Entlastungen zum Ausgleich der Belastungen durch die hohe Inflation gefordert. "Die gigantischen Mehreinnahmen, die laut Steuerschätzung zu erwarten sind, müssen zu einer sozial gerechteren Hilfe für alle führen", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der Neuen Osnabrücker Zeitung. Bislang hätten zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner wenig von den Maßnahmen der Entlastungspakete. "Dabei haben auch sie hohe Ausgaben, zum Beispiel für Fahrten zum Arzt. Auch sie brauchen dringend Entlastung, am besten in Form eines sofortigen Zuschlags auf die Rente." Das Gleiche gelte für all jene, die Krankengeld, Übergangsgeld oder Elterngeld beziehen. Sie müssten ebenfalls die 300 Euro Energiepreispauschale bekommen.

Familienministerin Paus stellt Schuldenbremse infrage

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) bezweifelt, dass Deutschland die Schuldenbremse in Zukunft beibehalten kann. Mit der geplanten Einführung der Kindergrundsicherung sollte auch die Höhe von Leistungen angehoben werden, forderte sie im Interview mit dem Spiegel. Am Ende müssten die Familien mehr Geld in der Tasche haben. "Die Planung für den Haushalt geht derzeit davon aus, dass wir 2023 die Notfallregel der Schuldenbremse nicht mehr brauchen, die uns in Krisenzeiten mehr Spielraum ermöglicht", sagte sie. Doch das sei eine "gewagte" Prognose. "Der Ukraine-Krieg hat massive Auswirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Lage im Land und wird auch schwerwiegende finanzielle Folgen haben", sagte Paus. In der Koalition drängt die FDP auf eine Rückkehr zur Schuldenbremse, insbesondere Parteilinke von SPD und Grünen lehnen dies jedoch ab.

