Die Apple-Aktie (WKN: 865985) hat von ihren Rekordhochs ein wenig korrigiert. Gemessen am 52-Wochen-Hoch bei 162,98 Euro sind die Anteilsscheine nun um ca. 15 % zurückgekommen. Bei einem Aktienkurs von ca. 138 Euro erhalten wir daher einen potenziellen Discount, der in US-Dollar jedoch noch höher ausfällt. Macht das die Apple-Aktie jetzt zu einem Kauf? Bedingt. Blicken wir auf die fundamentale Bewertung und die derzeitigen Wachstumsperspektiven. Qualität ist beim Kultkonzern, in den Warren Buffett ...

Den vollständigen Artikel lesen ...