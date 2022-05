Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Edelmetalle sind gestern erneut unter Druck geraten, versuchen sich aber zum Wochenausklang an einer Stabilisierung. Dennoch: Die letzten Wochen war schmerzhaft, vor allem bei den Minenaktien. Nach Ansicht von Markus Bußler findet aktuell noch eine Flucht in den US-Dollar statt. "Das ist vielleicht der größte Belastungsfaktor aktuell." Die US-Notenbank hält die Finanzmärkte mit ihrer verbal aggressiven Geldpolitik im Würgegriff. "Das belastet eben nicht nur Gold und Silber, sondern auch andere Anlagen wie Aktien oder auch Rohstoffe", sagt Markus Bußler. Doch erste Entspannungssignale kämen vom Anleihemarkt. Dort seien die Renditen zuletzt leicht gefallen. Das spricht dafür, dass wieder Anleihen nachgefragt werden. Das sei ein erstes Zeichen für Käufer. Insgesamt seien die Aktien der großen Produzenten aktuell schlicht und ergreifend günstig bewertet. Ein Indiz: Die Dividendenrenditen. Diese liegen bei den großen Produzenten mittlerweile häufig über drei Prozent. Und da viele Dividenden an den Netto-Cashbestand gekoppelt sind, gibt es keine Anzeichen dafür, dass sie rasch wieder fallen werden. "Was wir hier sehen, passt eigentlich nicht zu einem spekulativen Mineninvestment, sondern eher zu Value-Aktien." Selbst Kinross, einer der schwächsten Werte überhaupt, hat mittlerweile eine Dividendenrendite von 3 Prozent. Das Unternehmen hat allerdings die Prognose für 2022 deutlich gesenkt - ein Großteil geht aber auf die Verkäufe der Projekte in Russland und dem Verkauf in Ghana zurück. 2023 will Kinross dann wieder wachsen. Ein Grund für die Schwäche des Aktienkurses ist aber auch, dass der potenziell ideale Käufer für Kinross, nämlich Barrick Gold, kein Interesse an einer Übernahme hat. "Das kam etwas überraschend, aber streng genommen ist Kinross zu günstig, als dass niemand Interesse haben könnte", sagt Markus Bußler. Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf