Neben dem US-Projekt plant der Photovoltaik-Konzern, seine Zellkapazität in Südkorea auf 5,4 Gigawatt zu erweitern. CEO Justin Lee sprach mit Reportern auf der Messe The Smarter E über die Pläne des Unternehmens und aktuelle Probleme in der Lieferkette.von pv magazine International Hanwha Q-Cells hat Pläne bekannt gegeben, seine Produktionskapazitäten für Solarmodule in den Vereinigten Staaten und seine Kapazitäten für Solarzellen in seinem Heimatmarkt Südkorea zu erweitern. "Unser Unternehmen verfügt derzeit über eine Kapazität von zwölf Gigawatt sowohl für Zellen als auch für Module, die sich ...

