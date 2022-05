Gut zehn Monate nach der Gründung des Retarus-Standorts in Lissabon hat der Münchner Enterprise-Cloud-Anbieter die Anzahl seiner Mitarbeiter in Portugal nahezu verdoppelt und zieht in grössere Räumlichkeiten um.München - Gut zehn Monate nach der Gründung des Retarus-Standorts in Lissabon hat der Münchner Enterprise-Cloud-Anbieter die Anzahl seiner Mitarbeiter in Portugal nahezu verdoppelt und zieht in grössere Räumlichkeiten um. Diese bieten genügend Platz für den nächsten Wachstumsschritt an dem wichtigen europäischen IT-Standort. Das Team in Lissabon verstärkt technische Bereiche wie Software...

Den vollständigen Artikel lesen ...