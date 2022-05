Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Samyang Foods nimmt am KPOP.FLEX-Festival in Frankfurt teil- Werbung für koreanische Ramen wie BuldakSamyang Foods hat am 13. Mai bekannt gegeben, dass es am 14. und 15. Mai am KPOP.FLEX Korea Festival in Frankfurt teilnehmen wird, um für Buldak, ein koreanisches Nudelgericht mit einer geheimen scharfen Soße, zu werben.Das KPOP.FLEX Korea Festival wird vom Generalkonsulat der Republik Korea in Frankfurt am Main und der Korea Tourism Organization veranstaltet. Bei dem großen koreanischen Festival können die Besucher koreanische Kultur und Veranstaltungen und Aktivitäten rund um den K-Pop erleben. Beim Hauptevent der zweitägigen Veranstaltung, einem großen K-Pop-Konzert, werden Stars wie EXO Kai, NCT Dream, (G)I-DLE, ENHYPEN und Mamadou auftreten.Samyang Foods plant einen Buldak-Werbestand auf dem Festival, um den K-Pop-Fans in Europa die Marke Buldak vorzustellen.Im Rahmen der Veranstaltung arbeitet Samyang Foods mit einem deutschen Koch zusammen, um ein lokales Gericht mit Buldak und ein Buldak mit Carbonara-Geschmack zu entwickeln, das als Kostprobe an einem Food Truck serviert werden soll. Darüber hinaus werden über eine Fotoveranstaltung für Social Media verschiedene Buldak-Werbeprodukte präsentiert.Ein leitender Mitarbeiter von Samyang Foods erklärte: "Die Marke Buldak wird ein Gaumenschmaus für die Besucher auf Europas größtem koreanischen Festival, das nach Covid-19 zum ersten Mal stattfindet." Er fügte hinzu: "Wir werden eine Veranstaltung zum 10. Jahrestag der Markteinführung von Buldak veranstalten und die Markenbekanntheit von K-Food bei den globalen Verbrauchern weiter stärken."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1815562/Samyang_Foods_introduces_Buldak_at_Europe_s_largest_K_Pop_festival.jpgPressekontakt:Yoonhae Chang / +82-2-940-3397 / yhchang@samyangfoods.comOriginal-Content von: Samyang Foods, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163122/5221337