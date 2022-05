Bayern startet ein neues Förderprogramm für nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur. Mit rund drei Millionen Euro werden Ladepunkte an touristischen Betrieben, an kommunalen Betrieben, bei Unternehmen sowie im Falle von Dienstwagen beim Mitarbeiter zu Hause gefördert. Die entsprechende Förderrichtlinie trat am 11. Mai in Kraft, Anträge können ab Anfang Juni gestellt werden, wie die Staatsregierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...