NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies nach der Berichtssaison der Ölkonzerne von 50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Insgesamt hätten die Branchenunternehmen das fünfte Quartal in Folge die Gewinnerwartungen übertroffen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Trotz der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn bleibe die Branche attraktiv bewertet. Für Totalenergies erhöhte der Experte seine Prognosen für den Reingewinn bis 2024./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 15:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 19:10 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120271

