DJ MARKT USA/Wall Street vor kleiner Erholung nach Talfahrt - Twitter-Einbruch

Nach einer längeren Durststrecke mit einigen wackeligen Stabilisierungsansätzen könnte sich die Wall Street am Freitag zumindest etwas erholen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen festeren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Händler sprechen aber von unvermindert großen Sorgen über die aktuelle konjunkturelle Entwicklung, das Marktumfeld mit Stagflationsängsten bleibe negativ, heißt es. Allein die Nasdaq verbucht in der laufenden Woche Abschläge von 6,3 Prozent.

Für den kleinen Stimmungsaufheller zum Wochenausklang sorgt US-Notenbankgouverneur Jerome Powell. Nach seiner Aussage hat es die Fed nicht völlig in der eigenen Hand, ob ihre straffere Geldpolitik die Wirtschaft in eine Rezession führen wird oder nicht. Zwar will Powell eine vom Markt gefürchtete "große" Zinserhöhung um 75 Basispunkte nicht gänzlich ausschließen, allerdings beschwichtigt er mit der Aussage: "Ich habe gesagt, dass wir das nicht aktiv in Betracht ziehen."

"Anders als im April, als die Aktienrückgänge durch die Aussicht auf einen aggressiveren Straffungszyklus der Fed ausgelöst wurden und mit Verlusten bei Staatsanleihen einhergingen, standen die Rückgänge in dieser Woche viel deutlicher im Zusammenhang mit globalen Wachstumsrisiken, was man daran erkennen kann, dass die Fed Funds Futures nun beginnen, einen Teil der Straffung, die sie für das kommende Jahr eingepreist hatten, zurückzunehmen", erläutert Marktstratege Henry Hill von der Deutschen Bank.

Twitter stürzen vorbörslich um bis zu 25 Prozent ab, die Titel des Kurznachrichtendienstes verlieren aktuell 17,2 Prozent. Elon Musk hat die Übernahme des Kurzbotschaftendienstes Twitter auf Eis gelegt. Der Deal sei "temporär on hold", teilte er mit. Er verwies auf Berechnungen über die Zahl der Fake-Accounts auf Twitter. Musk hat mehrfach darauf hingewiesen, dass es zur Steigerung des Unternehmenswertes wichtig sei, Spam-Accounts und Bots von der Plattform zu entfernen. Sollten Fake-Accounts einen größeren Anteil an den registrierten Twitter-Nutzern ausmachen als er ursprünglich angenommen hatte, könnte der Preis neu verhandelt werden.

May 13, 2022 06:32 ET (10:32 GMT)

