Gestern Donnerstag war der Euro bis auf 1,0354 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit gut fünf Jahren gefallen.Frankfurt - Der Euro ist am Freitag wieder unter die Marke von 1,04 US-Dollar gerutscht. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Vormittag kurz wieder über die Marke gestiegen war, kostet sie am Mittag 1,0383 Dollar und damit gar noch etwas weniger als am Morgen. Gestern Donnerstag fiel der Euro bis auf 1,0354 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit gut fünf Jahren.

