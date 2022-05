Der EuroStoxx50 gewinnt gegen Mittag 1,33 Prozent auf 3661,61 Punkte.Paris / London - Europas Börsen steuern am Freitag auf ein versöhnliches Ende einer wechselhaften Woche zu. Der EuroStoxx50 gewann gegen Mittag 1,33 Prozent auf 3661,61 Punkte. Auf Wochensicht steht der Leitindex der Eurozone somit 0,9 Prozent im Plus. Für den französischen Cac 40 ging es am Freitag um 1,41 Prozent auf 6293,54 Punkte hoch. Der britische FTSE 100 rückte um 1,41 Prozent auf 7335...

