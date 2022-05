München (ots) -Vorverkaufsstart NEW COLOURS am 16. Mai 2022!Von 8. bis 11. September 2022 findet erstmals NEW COLOURS statt, ein Festival das dem Ruhrgebiet und insbesondere Gelsenkirchen neue Impulse geben will.Der Name ist Programm. Das neue Musikfestival ist international besetzt und musikalisch vielfältig. Ein gelungener Mix hochkarätiger Musik wird in 13 Veranstaltungen an und in außergewöhnlichen Spielstätten erlebbar werden.Was NEW COLOURS von vielen anderen Festivals unterscheidet, sind die, über das gesamte Stadtgebiet sehr unterschiedlichen Spielorte. Da ist z.B. der ehemalige Förderturm der Zeche Nordstern (Nordsternturm), ein Wahrzeichen der Industriekultur, in dessen Maschinenhalle in 60 Meter Höhe ein Konzert stattfinden wird, das Schloss Horst, das als bedeutendstes Renaissanceschloss Westfalens gilt, die zu einem Veranstaltungsraum erster Güte umgebaute Heilig Kreuz Kirche im Kreativ-Quartier Ückendorf, oder der stadt.bau.raum, ein Kleinod der Industriekultur,ein Künstleratelier und sogar ein Bauernhof.Gelsenkirchen braucht Kulturangebote mit Strahlkraft nach außen, die auch die Stadt selbst, mit ihrem kulturellen Potential in den Fokus des öffentlichen Interesses rücken. Die Veranstalter wünschen sich deshalb, dass die Festivalbesucher*innen nicht nur überaus gute Konzerte erleben, sondern auch eine Stadt mit vielen weiteren spannenden Orten entdecken.Das vollständige Programm und viele Informationen zu den Spielorten und weiteren spannenden Orten sowie Tickets unter www.newcolours-festival.de. Der Vorverkauf beginnt am 16.5.2022. Bis zum 1.6. gibt es ein günstiges "Early Bird" Festivalticket (100 EUR, ermäßigt 80 EUR).Pressekontakt:Arno SchindelSchindelPR0160099143907kontakt@schindelpr.deOriginal-Content von: SchindelPR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161294/5221665