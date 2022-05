Bei Aixtron knallen heute die Sektkorken. Immerhin kann sich die Aktie um rund vier Prozent nach oben schieben. Damit liegt der Preis nun bei 24,31 EUR. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Aixtron-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Aixtron der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Aixtron-Analyse einfach hier klicken.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund acht Prozent. Dieses Top liegt bei 26,17 EUR. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Schließlich gibt es durch die höheren Kurse dafür heute einen ordentlichen Rabatt. Alle Aixtron-Aktionäre finden in der heutigen Entwicklung dagegen eine Bestätigung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...