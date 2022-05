DJ 6M EUR strategisches Investment für Bayes Esports - CEO: "Starke Teilhaber und nachhaltiges Wachstum"

DGAP-Media / 2022-05-13 / 13:30

Bayes Esports, weltweit führender Anbieter für Esports-Daten und -Services mit Sitz in Berlin, gibt den Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Mio. Euro bekannt. Nachdem das Berliner Tech Start-up im letzten Jahr die Run-Rate von 10M EUR geknackt hat, soll diese mit dem frischen Geld in 2022 verdoppelt werden. Hauptinvestor ist die in den USA ansässige Las Vegas Sands, einer der international führenden Entwickler von multifunktionalen Resorts.

Auch BITKRAFT Ventures ist mit seinen Funding-Experten aus der Esports-, Gaming- und Sport-Industrie an der Finanzierungsrunde beteiligt. "Wir haben strategische Investoren gesucht, die mit uns gemeinsam die Esports Industrie professionalisieren. Starke Teilhaber und nachhaltiges Wachstum sind die Grundvoraussetzungen für ein offenes Ökosystem", betont Bayes Esports CEO und Geschäftsführer Martin Dachselt, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Top-Level-Management in Tech-Startups verfügt, u. a. als CTO von Delivery Hero sowie VP für Click & Buy.

Esports ist längst keine Nischensportart mehr. Die komplexen Ökosysteme, die in den Industrien entstehen, erfordern einen kollaborativen und gemeinschaftlichen Ansatz, bei dem Partner gemeinsam Innovationen entwickeln und verkaufen. Bayes Esports plant, mit dem frischen Geld sowohl seine strategischen Partnerschaften und die Investitionen in die Produktentwicklung zu verdoppeln als auch 25 Neueinstellungen. Daneben sollen, so COO und Geschäftsführer Amir Mirzaee, die US-Expansion und die Lizenzierung als Wett-Supplier in den USA und Europa fokussiert werden.

Bereits heute hat Bayes Esports mit seinen 50 Mitarbeitenden ein Ökosystem aus über 150 Kunden aus der Wett-, Medien- und Esports-Industrie aufgebaut. Die eigens entwickelte globale Datenplattform BEDEX bietet die schnellsten, verlässlichsten und genauesten Esports-Daten auf dem Markt an und bedient Kunden wie Google und Bet365 mit mehr als 10.000 Live-Matches pro Jahr.

Bilder hier

Dr. Susanne Ardisson, Head of Strategic Communications Bayes Esports Solutions GmbH | www.bayesesports.com Kottbusser Strasse 11 | 10999 Berlin | Germany Managing Directors: Martin Dachselt, Amir Mirzaee Amtsgericht Charlottenburg: HRB 201860 B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: Bayes Esports Schlagwort(e): Informationstechnologie

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Medienarchiv unter http://www.dgap.de. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bayes Esports Axel-Springer-Straße 54B 10117 Berlin Deutschland EQS News ID: 1351541 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1351541&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)