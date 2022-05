Köln (www.fondscheck.de) - Im April kumulierten sich mehrere Unsicherheitsfaktoren zu verstärkten Konjunkturängsten der Marktteilnehmer, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Stable Growth Fonds (ISIN LU0136335097/ WKN 791695).Im Russland/Ukraine-Konflikt habe sich auch im April keine Lösung abgezeichnet, was u.a. die Versorgung der europäischen Staaten mit notwendigen Rohstoffen als zunehmend unsicher erscheinen lasse. Darüber hinaus habe ein Corona-Lockdown in China die weltweiten Lieferketten strapaziert. Schließlich hätten hohe, seit Jahrzehnten nicht gesehene Inflationsraten die Erwartung von stärkeren Leitzinsanhebungen insbesondere durch die US-amerikanische Notenbank geschürt. Im diesem Umfeld hätten die Aktienmärkte unter ausgeprägten Schwankungen Kursverluste verzeichnet. Auch die Rentenmärkte hätten aufgrund deutlich ansteigender Kapitalmarktzinsen Verluste aufgewiesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...