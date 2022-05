DJ Rheinmetall will in den DAX - Halbleiter-Vorrat für 5 Jahre gekauft

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall peilt den Aufstieg in den Börsenindex DAX an. "Ein Aufstieg vom M-DAX in den DAX wäre erstrebenswert", sagte Vorstandschef Armin Papperger der Rheinischen Post. "Da wir aktuell auf Platz 33 nach Marktwert sind, wäre das auch denkbar. Es wäre jedenfalls eine Ehre, unter den börsennotierten 40-Top-Unternehmen Deutschlands zu sein."

Damit Aufträge auch erfüllt werden können, hat das Unternehmen die Vorräte an Halbleitern und anderen Materialien in diesem Jahr um 500 Millionen Euro erhöht. "Wir haben so viele Halbleiter beziehungsweise Elektronikbauteile zugekauft, dass wir für fünf Jahre wenig Nachschubprobleme haben dürften", sagte Pappberger der Zeitung. "Insgesamt erhöhen wir das Working Capital, also den Wert der Vorräte und Betriebsmittel, in diesem Jahr um rund eine halbe Milliarde Euro."

Dank des Booms bei Rüstungsgütern gewinne das Geschäft Verteidigungstechnik derzeit an Gewicht. Ein Verkauf der zivilen Geschäfte des Konzerns sei aber nicht beabsichtigt.

