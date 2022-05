Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones fiel gestern zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit März 2021. Am Ende des Tages konnte er seine Verluste eindämmen. Er ging schließlich 0,2 Prozent tiefer aus dem Handel. Bei den Einzelthemen geht es heute um Twitter, Tesla, Aurora Cannabis, Netflix, Sonos, Affirm Holdings, Dutch Bros und Robinhood. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. Hier könnt ihr euch das neue "einfach börse"-Video zum Thema "Robo-Advisors" anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=BGzXiOylMak ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf