So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +1.05% vs. last gabb, -3.99% ytd, +73.30% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 114.359 Euro, ein Plus von 1043,59 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer 15,5 Prozent Alpha vs. ATX TR. Ich habe mich aktuell (52 Prozent Cashquote) wieder mit einigen Kauflimits in den Markt gestellt. Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner http://www.boerse-social.com/private-investor-relations, die wieder alle zu ungefähr 1000 Euro (jeweils knapp darunter, wie es sich halt je nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...