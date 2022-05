Am Freitagnachmittag in einem insgesamt freundlichen Marktumfeld notiert die Aktie des Kochboxenlieferanten HelloFresh mit einem gewaltigen Kursplus von neun Prozent an der Spitze des DAX. Damit konnte das Papier nun schon den zweiten Tag in Folge deutliche Kursgewinne einfahren. Das dürfte Anlegern ebenso gefallen wie die durchaus positiven Analystenstimmen.So raten von insgesamt 24 Analysten, die HelloFresh covern, 18 zum "Kaufen" der Aktie, während die Empfehlung von vier Experten "Halten" lautet. ...

