Letzten Dezember hatte ich drei Prognosen gewagt, wovon eine bereits jetzt eingetreten ist, eine viel wahrscheinlicher geworden ist und eine nun heiß wird. Lass uns also noch einmal einen Blick darauf werfen, um herauszufinden, ob es sich lohnen könnte, jetzt auf die dritte Vorhersage zu setzen. Was aus den Prognosen für das Jahr 2022 geworden ist Es ist gar nicht so leicht, Vorhersagen zu formulieren. Sie sollen möglichst konkret sein und ein überraschendes Element enthalten, sonst hat der Leser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...