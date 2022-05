Der Curiosity-Rover der Nasa hat Anfang Mai ein Bild gesendet, auf dem scheinbar eine Tür in einem Felsen zu erkennen ist. Obwohl sich Vergleiche mit irdischen Grabstätten aufdrängen, gehen die Forschenden von einem natürlichen Ursprung aus. Am 7. Mai 2022 fertigte der Curiosity-Rover der US-Weltraumbehörde Nasa während seines Aufstiegs auf den Mount Sharp ein Foto an, das eine rechteckige und schattenhafte Öffnung im freiliegenden Gestein des Planeten zeigte. Betrachtenden drängt sich der Vergleich zu einem Eingang auf. Ging es von hier aus in den Untergrund des Mars? Von wegen Tür, bloß ein Sandsteinbruch in Eingangsform Natürlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...