WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Vizepräsidentin Kamala Harris will am Montag in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) reisen, um nach dem Tod des langjährigen Präsidenten Chalifa bin Sajid Al Nahjan zu kondolieren. Harris wolle sich mit dem neuen Präsidenten der Emirate treffen und dem "Wunsch nach einer weiteren Vertiefung unserer Beziehungen in den kommenden Monaten und Jahren unterstreichen", teilte das Weiße Haus am Samstag mit. Zuvor war bekannt geworden, dass Israels Präsident Izchak Herzog am Sonntag in das Land reisen will.

Chalifa bin Sajid Al Nahjan starb am Freitag im Alter von 73 Jahren. Er stand seit 2004 an der Spitze des Landes und war zugleich Emir von Abu Dhabi, dem größten der sieben Emirate des Landes. Der bisherige Kronprinz von Abu Dhabi, Mohammed bin Sajid, ist zum neuen Präsidenten der VAE gewählt worden.

US-Präsident Joe Biden gratulierte am Samstag seinem "langjährigen Freund". Dieser habe in einem gemeinsamen Telefonat versichert, die strategische Partnerschaft zwischen den USA und den VAE in den kommenden Monaten und Jahren weiter stärken zu wollen. Biden freue sich auf die Zusammenarbeit, so das Weiße Haus./nau/DP/zb