News von Trading-Treff.de Keine Woche ohne weitere Verluste. Die sechste Verlustwoche in Folge an den Märkten mit erneut heftigen Abverkäufen. Der S&P500 fällt um -2.41%. Ebenso der Nasdaq100. Und natürlich trifft es ARKK nochmals heftiger mit -4.45%. Meine Depots leiden erneut überproportional mit. Insgesamt -41.327,25 EUR Verlust treffen nochmals hart. Verlust von -41.327,25 EUR im Depot Die Marktampel kann sich zwar in einigen Punkten leicht verbessern, ...

