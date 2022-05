Ein Crash liegt zumindest in der Luft. Oder im Tech-Segment vielleicht hinter uns. Ehrlich gesagt zeigen diese zwei Sätze bereits, dass wir nicht einmal so richtig wissen, wie wir die derzeitige Marktlage sicher einordnen können. DAX, S&P 500 und Co. haben zwar korrigiert, aber noch nicht zu tief. Das zeigt, dass wir eigentlich eine Menge nicht wissen, kurzfristig. Heute wollen wir zunächst auf zwei solcher Dinge blicken, ehe wir uns auf eine weitere Sache konzentrieren, die ich weiß. Das kann auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...