Organon: das Spin-off von Merck & Co. hat die Erwartungen der Analysten erneut übertroffen!

Erfolgreich bei Frauengesundheit! Organon (OGN) mit Bilderbuch-Chartformation! Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: OGN ISIN: US68622V1061

Rückblick: In einem für die Pharmabranche üblichen volatilen Halbjahresverlauf verzeichnete die Organon-Aktie einen Kurszuwachs von rund 3.6 Prozent. Beim Anblick Seitwärtsbewegung der letzten Tage knapp oberhalb der gleitenden Durchschnitte könnte es zahlreiche Trader in den Fingern jucken.

Chart vom 13.05.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 34.94 USD





Meine Expertenmeinung zu OGN

Meinung: Organon mit Sitz in Jersey City ist ein Spin-Off des US-Pharmarunternehmens Merck & Co., das sich vornehmlich mit Frauengesundheit beschäftigt. Bei den letzten Quartalszahlen konnte es die Analysten in puncto Umsatz und Gewinn zum wiederholten Male überraschen.

Mögliches Setup

Setup: Bei Ausbruch aus der Seitwärtsrange wäre der weg frei Richtung Allzeithoch, so dass es sich lohnen könnte auf den Zug aufzuspringen. Den Stopp Loss könnten wir entweder eng absichern (gelbe gestrichelte Linie) unter dem 20er-MA oder etwas mehr Spielraum geben (durchgezogene gelbe Linie) und unter der Seitwärtbewegung platzieren. Frische Quartalszahlen stehen für den 4. August auf der Agenda, so dass wir den Trade lange laufen lasssen können. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in OGN.

Veröffentlichungsdatum: 14.05.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.