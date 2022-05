Einen Hackingangriff von russischer Seite hat die italienische Polizei nach eigenen Angaben verhindert. Ziel waren Systeme rund um das Finale des Eurovision Song Contests. Die italienische Polizei hat nach eigenen Angaben Hackerangriffe auf das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) in Turin verhindert. Die Hacker hätten versucht, in der Eröffnungsnacht am Dienstag und während des Finales von Samstag auf Sonntag in die Systeme einzudringen, teilte die Polizei am Sonntag in Turin mit. Russischer Hacker:innen von Killnet sollen verantwortlich sein Spezialisten im ...

