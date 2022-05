Frankfurter Rundschau (ots) -Die Terrortat eines 18-Jährigen in einem Supermarkt in Buffalo wird nicht die letzte dieser Art bleiben. US-Präsident Joe Biden sieht darin ein Hassverbrechen, das "auf abscheuliche Weise gegen das Wesen dieser Nation" verstoße. Schön wäre es, wenn er damit für alle spräche.Doch die USA sind ein gespaltenes Land, in dem ein erheblicher Teil einen tief sitzenden Rassismus pflegt. Auf die Agenda des Präsidenten gehört aber noch etwas anderes: das Waffenproblem. Jetzt wäre es Zeit für den Aufschrei von Lebensschützerinnen und Lebensschützern. Die sind jedoch mit dem Abbau von Frauenrechten bei der Abtreibung vollauf beschäftigt.Nur wenn Biden handelt, gegen Rassismus und gegen freien Zugang zu Waffen, wird die grausame Serie ein Ende nehmen. Die Toten von Buffalo sind eine Mahnung an sein Land.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5222598